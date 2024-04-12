В Киеве водитель Mercedes устроил токийский дрифт на перекрестке (видео)

Это произошло за несколько минут до начала комендантского часа

Увидеть тех, кто хочет показать себя гонщиком на дороге, к сожалению, хватает. Даже, несмотря на военное положение, таких "форсажников" осталось достаточно много.

Так, в Telegram-канале "Киев Оперативный" появилось видео, на котором можно увидеть, как водитель Mercedes наматывает круги вокруг перекрестка. Отмечается, что этот инцидент произошел за несколько минут перед началом комендантского часа.

Жалкая пародия на токийский дрифт случилась на перекрестке Олеси Гончара и Александра Кониского. Даже удалось распознать номера этого нарушителя – КА2327НК. Под видео даже предложили возобновить слежку за такими автомобилистами.

Автор видео была очень удивлена таким поведением водителя. В частности, она задалась вопросом, нормально ли вообще устраивать подобное. Несмотря на то, что автомобилист мог заметить, что его снимают, он не остановился.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выжить в автомобиле в случае лобового столкновения. Оно становится причиной около 50% смертельных случаев на дороге.