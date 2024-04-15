В Киеве закрыли штрафплощадку на Подоле, авто везут на левый берег: что известно

Суточное количество авто может составить более 300 единиц

В столице Украины закрыта штрафплощадка на Подоле для временного хранения эвакуированных за нарушение ПДД транспортных средств. Теперь авто с правого берега могут увезти на левый, а именно на улицу Гната Хоткевича, 20-Б.

Еще одна площадка работает по адресу улица Мечты (Туполева), 19. Об этом "Телеграфу" сообщили в Управлении по парковке Департамента территориального контроля города Киева.

Почему закрыта штрафплощадка на ул. Набережно-Луговой, 4, затруднились сказать.

За первые полчаса работы 15 апреля на Гната Хоткевича эвакуировали 21 авто из разных районов города, включая центр. Передает "Информатор".

Было зафиксировано, как эвакуаторы перевозили транспортные средства из Печерска на левый берег: сначала по мосту Патона, затем по проспекту Соборности (бывший Воссоединения).

Автомобили везут в Днепровский район столицы

По расчетам, суточная мощность штрафплощадки может достигать более 300 транспортных средств.

Забирают авто нарушителей эвакуаторы ООО "Экспедиция 777", имеющее договор с Нацполицией о предоставлении услуг по транспортировке на площадки эвакуированных авто.

Вероятно, штрафплощадку на левом берегу задействовали из-за закрытия основной площадки на Набережно-Луговой, 4. Как сообщают в СМИ, на въезде в нее стоит запрещающий знак, а также автомобиль полиции.

Площадка на Подоле

Напомним, сейчас в Киеве работают штрафплощадки на улице Гната Хоткевича, 20-Б (станция метро "Черниговская") и на улице Мечты, 19 (Святошинский район).

На Гната Хоткевича

На улице Мечты

Важно:

Оставляйте свои автомобили только в разрешенных местах, соблюдая правила дорожного движения.

Эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, производится в течение 5 минут после прибытия эвакуатора.

Забрать эвакуированное транспортное средство можно только после штрафа и предъявления соответствующих документов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве наглый водитель припарковал свой автомобиль в парке. Владелец Lexus, вопреки запрету, заехал в зеленую зону на Дорогожичах и оставил там свой автомобиль.