Евакуатори ледве встигали? Величезна черга на штрафмайданчик зібралась у Києві (репортаж)

"Телеграф" направив запит до відповідних служб, але відповіді поки що не надійшло

У середу, 18 грудня, на Либідській площі у Голосіївському районі Києва спостерігалася велика черга з автомобілів. Евакуатори не встигали впоратися з великим потоком машин.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Причини, через які склалася така ситуація, наразі невідомі. Редакція "Телеграфа" направила запит до всіх відповідних комунальних служб та інстанцій Києва, але відповіді поки не надійшло.

Тим часом у мережі з’явилися фото затору на Либідській.

Попри те, що стоянка на майданчиках "Київтранспарксервісу" на даний момент є безкоштовною, неправильно припарковане авто можуть забрати на штрафмайданчик. Якщо дані про автомобіль знаходяться в мобільному додатку "Київ Цифровий", то власнику цього транспортного засобу автоматично надходить повідомлення про евакуацію.

Для того, щоб повернути авто, необхідно виконати такі дії:

надати поліції копії документів через мобільний додаток "Дія";

сплатити штраф за евакуацію авто.

Отриманий QR-код потрібно буде показати співробітнику поліції на штрафмайданчику.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві закрили штрафмайданчик на Подолі для тимчасового зберігання евакуйованих за порушення правил дорожнього руху транспортних засобів.