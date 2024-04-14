В Киеве на гонках разбили спортивный Porshe за миллионы гривен: ДТП попало на видео

Водитель получил травмы, но выжил

В Киеве во время автомобильных перегонов спортивный автомобиль Porshe вылетел с дороги. Скорее всего, восстановить его не удастся.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что водитель суперкара был пристегнут, а потому отделался переломом ключицы, его жизни ничего не угрожает.

Происшествие произошло на столичном автодроме Чайка, когда там собралось много зрителей, а потому неудивительно, что момент происшествия попал на видео.

Как видно на кадрах, водитель не справился с управлением и слетел с дороги на высокой скорости, после этого автомобиль несколько раз перевернулся.

На снимках с места происшествия заметно, что автомобиль получил существенные повреждения кузова и, по всей видимости, больше никуда поехать не сможет. Судя по всему, речь идет о Porshe 911, однако по фото сложно определить его комплектацию. В зависимости от "начинки" новые суперкары этой модели в Украине можно приобрести по цене от 5,8 миллиона и до 7,5 миллиона грн.

Позже стало известно, что это не единственная разбитая там машина, поскольку появилось видео аварии BMW M4 G82.

Как сообщалось ранее, в Киеве Ford Mustang протаранил другое авто. Виновник ДТП серьезно превысил скорость, среди пострадавших есть ребенок.