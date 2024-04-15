В Киеве засветился уникальный Chevrolet, принадлежавший застреленному в 90-х первом олигархе Украины (видео)

Бронированный автомобиль не спас олигарха от киллера

На улицах Киева засветился редкий автомобиль представительского класса Chevrolet Caprice. Этот автомобиль родом из 90-х принадлежал известному политику, которого застрелили россияне. Речь идет о Евгении Щербане, одном из самых богатых людей Украины в те времена. Говорят, что именно Щербань был первым олигархом независимой Украины. Это уникальный автомобиль, ведь он был бронирован и производился под заказ лично Щербаня. Именно он на ней ездил, что подтверждается старыми фото и рассказами оцепления политика. На этих снимках он находится в компании Ахметова и Таруты.

Автомобиль был замечен возле ресторана и гостиницы "Салют" в Киеве на улице Ивана Мазепы. Машина, казалось бы, бесследно исчезла после убийства Щербаня в 1996 году. В последние годы ее несколько раз видели в Киеве. Авто, по предварительной информации, владеет сын политика. Видео опубликовали на странице aa5552km в TikTok.

Убийство Евгения Щербаня

Политик был расстрелян 3 ноября 1996 года, ему было 50 лет. Он как раз вернулся из Москвы в Донецк на чартерном рейсе самолета Як-40, с юбилея Кобзона. Но сесть в свой бронированный автомобиль он не успел, потому что его расстреляли на выходе из самолета. Убили не только Щербаня, но и его жену и экипаж. Двое сыновей олигарха по сей день продолжают поиски виновных в его смерти. Тогда покушение на политика вызвало значительный резонанс, ведь убийство пытались использовать политические силы в борьбе за кресла во власти. Также рассматривали причастность к смерти Щербаня Ахметова, Януковича, Тимошенко и Лазаренко. Убийство совершили Вадим Болотский, россиянин, Геннадий Зангедили и другие подельники, однако заказчиков так и не нашли.

Болотский приговорен к пожизненному заключению, он отбывал наказание в Луганской области. Но в 2014 году киллер скрылся из тюрьмы в результате штурма колонии боевиками.

Что известно об авто

Chevrolet Caprice – это один из символов автомобильной истории, особенно в 90-х годах. Это американское полноприводное авто, которое производилось компанией Chevrolet под разными названиями в течение нескольких десятилетий.

В 90-х годах Chevrolet Caprice получил обновление. Эта модель, также известная как "Chevy Caprice", стала популярной среди правоохранительных органов, потому что она была просторной, прочной и обладала исключительной мощностью. В то время Caprice использовался в качестве полицейских патрульных машин во многих городах США.

Что делало Chevrolet Caprice уникальным? В отличие от большинства современных автомобилей, направленных на повышенную экономичность топлива и минимизацию выбросов, Caprice был представителем американской автомобильной культуры, где большие размеры и мощность играли ключевую роль. Объемный двигатель, широкое сиденье и комфортное управление – это те качества, которые делали Caprice таким уникальным среди автомобилей 90-х.

Хотя модель Caprice перестала производиться в 1996 году, она остается популярной среди коллекционеров и энтузиастов классических автомобилей, которые ценят ее характеристики и историческое значение.

Ранее "Телеграф" писал об уникальном авто, принадлежавшем однофамилицу олигарха — известному политику и экс-губернатору Сумской и Донецкой областей. Он также был свидетелем по делу об убийстве Евгения Щербаня. Автомобиль привезли для него в новом состоянии, когда Щербань был еще председателем Донецкой области.