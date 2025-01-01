В Киеве обломки дрона разрушили часть дома: как он сейчас выглядит (фоторепортаж)

На месте работали спасатели с применением специальной техники

В Киеве после атаки, которую россияне устроили в новогоднюю ночь и утром 1 января, в Печерском районе был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. Известно, что есть пострадавшие, в числе которых также беременная женщина.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как сейчас выглядит дом. На фото видно, что значительно пострадала часть верхнего этажа.

На месте работали спасатели с применением специальной техники.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале пишет, что в результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

"В настоящее время двое из них были госпитализированы. Четверым медики оказали помощь на месте. В том числе беременной женщине", — говорится в сообщении.

Также городской глава говорит, что большинство из пострадавших – из Печерского района.

В пресс-службе ГСЧС Украины сообщают, что случилось частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и возгорание на 4-5 этажах. Спасатели спасли пожилую женщину: у нее острая реакция на стресс. Еще двое пострадавших мужчин передали медикам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 31 декабря россияне атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы. Глава Запорожской ОВА говорит, что громкие звуки — это была работа противовоздушной обороны. По городу россияне запустили "шахеды".