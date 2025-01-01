У Києві уламки дрона зруйнували частину будинку: як він зараз виглядає (фоторепортаж)

На місці працювали рятувальники із застосуванням спеціальної техніки

У Києві після атаки, яку росіяни влаштували у новорічну ніч та вранці 1 січня, у Печерському районі було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Відомо, що є постраждалі, серед яких вагітна жінка.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав, як зараз виглядає будинок. На фото видно, що значною мірою постраждала частина верхнього поверху.

На місці працювали рятувальники із застосуванням спеціальної техніки.

Мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі пише, що внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей.

"Наразі двоє з них було госпіталізовано. Чотирьом медики надали допомогу на місці. У тому числі вагітній жінці", — йдеться у повідомленні.

Також міський голова каже, що більшість із постраждалих – із Печерського району.

У пресслужбі ДСНС України повідомляють, що трапилася часткова руйнація 4-6 поверхів житлового будинку та займання на 4-5 поверхах. Рятувальники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двоє постраждалих чоловіків передали медикам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 31 грудня росіяни атакували Запоріжжя. У місті було чути вибухи. Голова Запорізької ОВА каже, що гучні звуки – це була робота протиповітряної оборони. Містом росіяни запустили "шахеди".