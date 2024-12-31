В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно

Враг атаковал ракетами

Утром 31 декабря после атаки на ряд украинских городов в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Перед этим ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, в городе было слышно как минимум 3 взрыва.

Стоит отметить, что в 10:30 в Воздушных силах призвали жителей Одессы проследовать в укрытие. Сообщалось о ракетной опасности.

Согласно предварительным данным из мониторинговых каналов, взрывы связаны со сбитием вражеской цели. Речь может идти о ракете Х-31П.

Напомним, утром 31 декабря Россия атаковала ракетами Украину. Взрывы, в частности, гремели в Киеве и на Сумщине. При этом в Сумской области целых шесть взрывов пришлось на небольшой городок Шостка. "Телеграф" сообщал о том, почему данный населенный пункт не дает врагу покоя.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, как в канун Нового года выглядит Орехов, который постоянно обстреливают россияне. Оттуда до линии фронта всего около 8 километров, а россияне пытаются продвигаться в направлении города.