На Сумщине гремели взрывы: Шостку атаковали ракетами, что известно (карта)

Всех просят находиться в укрытиях

Во вторник утром, 13 декабря, россияне атаковали Сумскую область ракетами. Взрывы прогремели в городе Шостка.

Информация об этом появилась в мониторинговых Telegram-каналах. Там пишут, что враг применил баллистические ракеты.

"Еще ракета на Шостку! в воздухе 6 бортов ТУ-22М3 (взлёт с Оленьи и Энгельса) — они как раз по Шостке и пускают", — пишет паблик "Николаевский Ванек" в 08:10.

На канале также указано, что россияне запускают по Шостке, в том числе, и крылатые ракеты Х-22.

Тем временем в Сумской областной военной администрации сообщают, что всего на Сумщине с начала 31 декабря гремело шесть взрывов.

"Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 6 взрывов. Обстрелы подверглись Шосткинской и Свеской общинам", — говорится в сообщении.

Всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения. Тревога в Сумской области все еще продолжается.

Карта тревог по состоянию на 08:31

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 31 декабря взрывы прогремели в Киеве и области. Сообщается о работе ПВО.