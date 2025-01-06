Россияне руками украинцев готовили теракт среди военных на Киевщине (видео)

Всем задержанным грозит пожизненное лишение свободы

На Киевщине четверо участников агентурной сети РФ планировали совершить массовый теракт среди украинских военных. К счастью, об этом стало известно контрразведчикам СБУ, благодаря работе которых удалось предотвратить это кровавое преступление.

В ходе спецоперации злоумышленники были задержаны и им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Известно, что на Киевщине завербованные РФ "агенты" готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

Самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение.

При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему уготована смерть. Он думал, что СВП взорвут после того, как он выйдет из здания.

Все четверо фигурантов данного дела действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ. В результате спецоперации несовершеннолетний террорист и трое других агентов, причастных к планированию этого преступления, были задержаны.

"Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста", — говорится в сообщении.

Участниками террористической схемы стали:

16-летний студент из Кировоградской области получил от "кураторов" из РФ координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму.

19-летний молодой человек, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

"Начальный тайник" обустроили 2 жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб РФ сделали взрывное устройство и спрятали его.

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Теперь им всем грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары России по шести регионам Украины. Предателей обнаружили в городских советах.

В ведомстве уточнили, что одновременно были задержаны 9 российских агентов в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что контрразведчики СБУ задержала агентурную группу ФСБ РФ, которая вела деятельность в Хмельницкой области. В ее состав входила депутат местного совета и двое ее детей.