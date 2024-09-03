Планировали убийство Гордона: СБУ разоблачила агентов РФ во главе с бывшим нардепом (фото и видео)

Все участники сети задержаны

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве агентурную сеть элитного подразделения российской ФСБ — Департамента контрразведывательных операций. В нее входило четыре человека, а координацией занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов.

Как сообщила СБУ, они вели разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины. Роли в группе были четко распределены — кроме бывшего нардепа-куратора, туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, на котором было внешнее наблюдение.

По данным следствия, бывший "регионал", в случае успешной деятельности группировки, планировал расширение. Он намеревался осуществлять диверсии фактически по всей территории Украины.

В частности, для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях "Укрзализныци". Российская спецслужба требовала от них взорвать один из железнодорожных путей на Киевщине, по которому ВСУ переправляют на фронт технику и личный состав. СБУ эти планы сорвала. Все четверо участника агентурной сети, в том числе экс-нардеп, задержаны.

Еще одно направление ее деятельности — сбор данных об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. Врага интересовали данные о местах проживания и посещения, графике дня и круге общения конкретных людей.

"Все это – с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон", — сообщили в СБУ.

У задержанных прошли обыски. В ходе которых изъяты средства связи и электронные устройства с подтверждениями их работы на Россию.

Все четверо находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт).

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