Росіяни руками українців готували теракт серед військових на Київщині (відео)

Всім затриманим загрожує довічне позбавлення волі

На Київщині четверо учасників агентурної мережі РФ планували вчинити масовий теракт серед українських військових. На щастя, про це стало відомо контррозвідникам СБУ, завдяки роботі яких вдалося запобігти цьому кривавому злочину.

У ході спецоперації зловмисників було затримано і їм загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Відомо, що на Київщині завербовані РФ "агенти" готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

Саморобний вибуховий пристрій містився в тактичному рюкзаку, який на режимний об'єкт мав доставити неповнолітній, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування в режимі онлайн і планував підірвати вибухівку щойно юнак зайде до приміщення.

При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому уготована смерть. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде з будівлі.

Усі четверо фігурантів цієї справи діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ. У результаті спецоперації неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, причетних до планування цього злочину, було затримано.

"Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", — ідеться в повідомленні.

Учасниками терористичної схеми стали:

16-річний студент із Кіровоградської області отримав від "кураторів" із РФ координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

19-річний молодий чоловік, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку та військову форму з "початкової схованки" до схрону, де їх забрав 16-річний агент.

"Початкову схованку" облаштували 2 мешканки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб РФ зробили вибуховий пристрій і сховали його.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Тепер їм усім загрожує довічне тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) нейтралізувала масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари Росії по шести регіонах України. Зрадників виявили у міських радах.

У відомстві уточнили, що одночасно було затримано 9 російських агентів у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що контррозвідники СБУ затримала агентурну групу ФСБ РФ, яка вела діяльність у Хмельницькій області. До її складу входила депутат місцевої ради та двоє її дітей.