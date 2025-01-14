И снова плюсовая температура: как прогреется Киев в ближайшие дни

Во вторник-среду в столице Украины еще будут держаться небольшие морозы, однако в четверг ожидается потепление

В Киеве продолжить держаться облачность, однако дождей в течение 14-16 января синоптики не прогнозируют. Единственное, что изменится в погоде, это очередное потепление.

Температура днем в эти дни будет находиться в коридоре -1…+3 градуса, а ночью — -4…0 градусов. Об этом сообщили метеорологи с Sinoptik.

В течение вторника, 14 января, небо будет облачным. Днем температура опустится до -1 градуса, но ночью было холоднее — -4 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневное время — слабые 3 м/с.

Сильная облачность будет держаться и в течение среды, 15 января. Температура воздуха днем прогреется до +1 градуса, а ночью остынет до -1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Таким же прогнозируется и четверг, 16 января. Однако он будет самым теплым днем из трех других, ведь температура днем вырастет до +3 градусов, а ночью опустится до 0. Максимальные порывы ветра предполагаются вечером — слабые 5 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут аномальные морозы. Синоптики предупреждают, что местами температура опустится до -25 градусов.