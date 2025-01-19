Сотни домов в Киеве остались без тепла среди зимы

Делают все возможное для оперативного устранения проблемы и возвращения тепла в дома жителей Соломенского района

В Киеве, а именно в Соломенском районе Киева из-за повреждения теплосети более 400 жилых домов остались без тепла. Для обеспечения теплом двух больниц развернуты мобильные котельные.

Об этом сообщили в КГГА. По информации КП "Киевтеплоэнерго", поврежден трубопровод диаметром 450 миллиметров, что стало причиной аварии.

Специалисты предприятия уже приступили к работе по откачке воды из тепловой камеры, и сейчас планируют завершить все ремонтные работы в течение суток.

Из-за отсутствия тепла в жилых домах особенно важно обеспечить надлежащие условия для медицинских учреждений. Для этого в обеих больницах района – Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова и Дорожной клинической больницы №2 – развернуты мобильные котельные.

Эти меры позволят поддерживать необходимую температуру для сохранения комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

В КП "Киевтеплоэнерго" уверяют, что делают все возможное для оперативного устранения проблемы и возвращения тепла в дома жителей Соломенского района.

Напомним, в субботу 19 января, на месте падения обломков сбитой ракеты побывал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний. Он показал последствия удара по Киеву.