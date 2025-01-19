Сотні будинків в Києві залишилися без тепла серед зими

Роблять усе можливе для оперативного усунення проблеми та повернення тепла до будинків мешканців Солом’янського району

У Києві, а саме у Солом’янському районі Києва через пошкодження тепломережі понад 400 житлових будинків залишились без тепла. Для забезпечення теплом двох лікарень розгорнуто мобільні котельні.

Про це повідомили в КМДА. За інформацією КП "Київтеплоенерго", пошкоджено трубопровід діаметром 450 міліметрів, що стало причиною аварії.

Фахівці підприємства вже розпочали роботи з відкачування води з теплової камери, і наразі планують завершити усі ремонтні роботи протягом доби.

Через відсутність тепла в житлових будинках особливо важливо забезпечити належні умови для медичних установ. Для цього в обох лікарнях району – Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова та Дорожній клінічній лікарні №2 – розгорнуті мобільні котельні.

Ці заходи дозволять підтримувати необхідну температуру для збереження комфортних умов для пацієнтів та медичного персоналу.

У КП "Київтеплоенерго" запевняють, що роблять усе можливе для оперативного усунення проблеми та повернення тепла до будинків мешканців Солом’янського району.

Нагадаємо, у суботу 19 січня, на місці падіння уламків збитої ракети побував кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній. Він показав наслідки удару по Києву.