Как в сауне, а машины плавают в кипятке: в Киеве прорвало теплосеть (видео)

Горячая вода затопила десятки автомобилей, стоявших в низине на парковке

В четверг, 9 января, на перекрестке улиц Жилянской — Симона Петлюры возле железнодорожного вокзала в Киеве прорвало теплотрассу, движение транспорта было усложнено.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины. В сети также появились видео того, как горячая вода затопила десятки автомобилей, которые стояли в низине на парковке. Из-за прорыва теплотрассы были задержки в графике автобусов №24, 50,114 и троллейбусов №12, 14. На земле лежали куски асфальта.

"Укрзалізниця" также предупредила пассажиров о прорыве теплотрассы и призвала учитывать это при следовании к железнодорожному вокзалу и выезжать заранее. В то же время киевская кольцевая электричка курсирует по графику и доставит пассажиров к железнодорожному вокзалу в объезд всех пробок.

В 18:03 движение транспорта в данном районе было восстановлено. О пострадавших среди людей правоохранительные органы и коммунальные службы не сообщали.

Напомним, год назад, 12 января 2024 года, патрульные полицейские и бойцы ГСЧС в Киеве провели совместную спасательную операцию и помогли мужчине, который оказался в беде. Он оказался под трубами теплотрассы и не смог самостоятельно выбраться. Пострадавшего передали в руки медиков и они оказали ему необходимую помощь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве на Оболони открылся "портал в потусторонний мир". Местные жители рассказывают, что коммунальные предприятия "Киевводоканал" или "Киевтеплоэнерго" приезжают сюда примерно раз в неделю, но "справиться" с огромным провалом у них никак не получается.