В Киеве потоп: улицы превратились в реки, из-под асфальта бьют гейзеры (видео)

Не выдержали такого дождя даже дома

В субботу, 27 июля, в Киеве прошел сильный ливень, который превратил улицы города в реки. Местами даже был град.

Видео последствий сегодняшней непогоды публикуют в местных телеграм-каналах. Сильный дождь затопил проезжие части.

Автомобилям пришлось плыть, а не ехать. Водители со сложностью двигались по затопленным улицам.

Из-за ливня из-под асфальта начали бить гейзеры. Пробивался источник на проспекте Европейского союза.

Била вода ключом из-под земли и на Минском массиве. На улицах Макеевской и Приорской образовалось просто озеро.

Местные рассказывают, что в дождь всегда открывается гейзер на перекрестке. В сети сообщают, что воды там по колено и даже больше.

Также жители Оболони отмечают, что на этом перекрестке был недавно ремонт дороги. Коммунальщики забивали стоки и канализацию.

Кроме дорог и тротуаров, в Киеве затопило дома. Жители Оболони сообщают о потопе на улице Казанской, 20. Там серьезно залило второй подъезд.

На кадрах видно, как вода просто водопадом бежит из щелей дома, течет по лестнице.

Оболонцы отмечают, что вызвали аварийную службу и обращались в ЖЭК, но никто не отреагировал.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве жара снова превысит 30 градусов. К концу этой недели столицу Украины будут постепенно покидать облака, но иногда будить идти дожди.