Морозно и снежно. Когда Киеву готовиться до -12 градусов и гололеда

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни в столице

Начало этой недели в Киеве, 17-19 февраля, будет преимущественно облачным, морозным и местами мокрым. Поэтому синоптики предупреждают киевлян о гололеде.

Температура в эти дни будет колебаться в пределах -2…-4 градусов в дневное время и от -9 до -11 градусов ночью. Такой прогноз дал ресурс Meteofor.

В понедельник, 17 февраля, преимущественно будет держаться облачность. Ночью прошел небольшой снег. Воздух днем остынет до -4 градусов, а ночью было холоднее — -9 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются днем — умеренные 6 м/с.

Вторник, 18 февраля, ожидается ясным, но самым морозным из этих дней. Днем температура опустится до -2 градусов, а ночью — до -11 градусов. Максимальная сила ветров предполагается в дневное время — умеренные 6 м/с.

Среда, 19 февраля, принесет в город снова облачность и немного осадков. Мелкий мокрый снег должен идти в течение второй половины суток. Температура днем не опустится ниже -2 градусов, а ночью — -10 градусов. В обед должны состояться самые большие порывы ветра — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые области Украины может затопить после снегопадов.