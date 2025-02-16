Часть украинцев после снегопадов может еще и затопить: где и когда ждать

Есть потенциальная угроза для населения и инфраструктуры

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о возможных резких колебаниях уровней воды на реках Северной Украины. Это произойдет 16-18 февраля из-за усиления ледовых явлений.

Об этом сообщили на Facebook страницы ведомства. На реках суббассейнов Припяти и Десны прогнозируются колебания уровня воды с суточной интенсивностью 0,1-0,5 метра.

Для этих территорий негативные последствия не ожидаются. Более сложная ситуация на Верхнем Днепре, где из-за образования зажоров льда возможно:

затопление пониженных прирусловых участков

нарушение транспортного сообщения

частичное затопление хозяйственных объектов в приречных селах Черниговского района

Синоптики установили желтый уровень опасности, что означает потенциальную угрозу населению и инфраструктуре.

Местным жителям рекомендуется следить за сообщениями гидрометцентра и следовать указаниям местных властей.

Ранее Телеграф писал, что в Украину надвигаются сильные морозы и снегопады. Уже с 15 февраля по всей территории страны начнется значительное похолодание, которое в предпоследнюю неделю февраля достигнет пика.