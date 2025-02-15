Сильные морозы мчатся на Киев и область: когда ждать -15

Холодная погода будет держаться всю неделю

Сильные морозы надвигаются на Киев. Ближайшие ночи будут холодными, а днем киевлян тоже не порадует теплая погода.

По данным Украинского гидрометцентра, столицу и область ожидает существенное понижение температуры. Самая холодная ночь прогнозируется в ночь на февраль – термометры покажут до -15 градусов.

В ближайшие пять суток в Киевской области будет наблюдаться переменная погода. В воскресенье, 16 февраля, возможен небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. В последующие дни осадков преимущественно не будет, лишь в течение среды ожидается слабый снег.

Дневная температура воздуха будет держаться около -5 градусов. Начиная с воскресенья ночные показатели существенно снизятся — синоптики прогнозируют от -10 до -13 градусов. А в Белоцерковском районе столбики термометров опустятся даже до -15.

Погода в ночь на 15 февраля

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что холодная погода продлится всю следующую неделю. По ее прогнозам, потепление можно ожидать ориентировочно с 24 февраля. Но столь длительные прогнозы также могут быть не точными, ведь синоптическая ситуация может измениться.

Также ранее "Телеграф" писал, что Украину накроет лютая зимняя погода. В некоторых регионах следует ожидать безжалостные морозы до -20 градусов.