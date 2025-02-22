В Киеве сдают квартиру с пикантным интерьером за 154 тысячи (фото)

Квартира расположена на 17 этаже

В Украине очень много квартир сдают в аренду, есть жилье по низким ценам, а есть по довольно высоким. Так, в Киеве сдается квартира с приятным интерьером и интересной деталью за более чем 3 тысячи долларов.

Соответсвующее объявление размещено на портале по поиску жилья. Отмечается, что квартира находится в ЖК PecherSky и расположена на 17 этаже.

На фото видно, что жилье просторное с аккуратным и современным ремонтом, но в гостиной есть достаточно провокационная деталь. Стол напротив телевизора выполнен в форме букв, образующих слово "sex" (с английского – секс).

Эта квартира довольно большая, ведь имеет более 130 квадратных метров общей площади и две ванные комнаты. Дом в общей сложности имеет 25 этажей. Есть охрана, парковка и приятный двор.

Сдают в аренду эту квартиру за 3 700 долларов, что составляет более 154 тысяч гривен в месяц. Относительно оплаты коммунальных услуг и возможности аренды с животными, детьми, в объявлении речь не идет.

На фото также можно заметить, что ремонт выполнен в темных тонах с белым, большая кровать и диван, а также обеденный стол. В интерьере немало странных деталей, например, современные картины, фигурки лошадей и люстра в форме воздушных шаров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве недорого сдают квартиру для неприхотливых.