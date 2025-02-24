Ночью морозы, а днем – "плюс". Порадует ли Киев солнце в ближайшие дни

В эти дни в столице будет ясная, но преимущественно морозная погода

Начало этой недели, 24-26 февраля, в Киеве будет безоблачным и морозным. Местами температура может подняться и до +3 градусов.

Снега или дождей в эти дни не ожидается. Такой прогноз дали в Meteofor.

В течение всего понедельника, 24 февраля, в городе будет держаться ясная погода. Дневные показатели поднимутся до +2 градусов, а ночные зафиксировались около -8 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневное время — легкие 3 м/с.

Следующий день, 25 февраля, также принесет безоблачное небо. Воздух днем прогреется до +1 градуса, а ночью остынет до -8 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

В среду, 26 февраля, ожидается ясная и сухая погода. Показатели на термометрах в дневные часы вырастут до +3 градусов, а ночью они упадут до -9 градусов. Максимальная сила ветра должна состояться во второй половине суток – слабые 4-5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращается теплая погода. Хотя в некоторых ее регионах еще будут бурлить морозы до -16 градусов до конца текущего месяца.