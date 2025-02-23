Тепло возвращается в Украину, но некоторые регионы будут страдать от морозов до конца февраля

Морозы будут постепенно ослабевать

В понедельник, 24 февраля, ожидается преимущественно солнечная погода, без существенных осадков. Хотя на востоке страны пройдет небольшой снег, который к вечеру прекратится.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, морозы будут еще держаться, поэтому зима продолжает влиять на погоду.

Наталья Диденко сообщила, что холоднее всего будет на севере Украины, где ночью температура опустится до -10-16 градусов. В других областях ожидается -9 -12 градусов, а на западе и юге -3 -9 градусов мороза.

В течение дня температура на западе страны повысится до +2+6 градусов, в большинстве других областей температура будет колебаться от -3 до +2 градусов тепла. Холодная погода сохранится на востоке, где днем температура будет -3 -7 градусов мороза.

Погода в Киеве 24 февраля

В Киеве 24 февраля без осадков и солнечно, но достаточно холодно: ночью температура снизится до -12-14 градусов, а днем будет держаться на уровне -2 до 0 градусов. Это первый знак того, что потепление уже приближается.

Однако, по словам синоптика еще останется несколько холодных ночей. Но с 25-26 февраля морозы будут постепенно ослабевать, температура начнет повышаться, но на востоке еще будет холодно до 1 марта.

А вот другой синоптик Игорь Кибальчич сообщил в комментарии "Телеграфу", что в последние дни месяца, 27 и 28 февраля, произойдет интенсивное потепление, начиная с западных и южных областей. Ночные показатели температуры составят -3…-8 мороза; днем 0…+5 тепла, в южных и западных областях +6…+12 градусов тепла.