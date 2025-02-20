Сильные морозы не отступают. Где будет холоднее всего до конца февраля

Названа дата потепления

В феврале территория Украины оказалась под влиянием холодных воздушных масс с севера. Следствием этого стало снижение температуры воздуха ночью до -10...-16°С, днем до -2...-8°С. Местами в северных, восточных областях и Карпатах морозы достигали -20...-22 °С. Среднесуточная температура оказалась на 4 – 7 °С ниже климатической нормы.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в течение третьей декады февраля в Украине сохранится преимущественно холодная погода на фоне высокого давления и господства арктической воздушной массы. Над Восточной Европой будет наблюдаться малоподвижный антициклон, поэтому сильных осадков не предвидится, только в отдельные дни на Левобережье Украины стоит ожидать небольшого снега или мокрого снега.

На дорогах большинства регионов будет гололед. Ночью и утром местами возможен туман с отложением изморози.

Отметим, по словам Кибальчича, в Западной и Северо-Западной Европе погода будет совсем другой. Из северной Африки и Средиземноморского региона придут теплые и влажные воздушные массы, что повлечет за собой сильные осадки (преимущественно в виде дождей), порывистый ветер, а также аномально высокие показатели температуры воздуха. Позже это тепло распространится и на остальную Европу.

Возвращаясь к третьей декаде февраля в Украине, синоптик отмечает, что температура воздуха в течение ближайшей недели распределится по территории страны очень неравномерно. С 21 по 23 февраля минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -10...-17°С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах местами -18...-23°С; днем в результате малооблачного неба и высокого солнца воздух будет прогреваться до 0…-5 °С, в западных областях и на крайнем юге -1…+4 °С.

На карте наглядно показано поступление тепла на территорию Украины с юго-запада Европы в конце февраля (красным цветом). При этом аномально холодная погода сместится к юго-востоку, в сторону Турции и Кавказа.

Начиная с 24 февраля, ожидается постепенное ослабление морозов по всей территории Украины: ночью температура повысится до -7…-15 °С, днем ​​прогнозируется -2…+4 °С. В последние дни месяца, 27 и 28 февраля, произойдет интенсивное потепление начиная с западных и южных областей. Ночные показатели температуры составят -3…-8 °С; днем 0…+5 °С, в южных и западных областях +6…+12 °С.

Более холодная погода еще на время задержится на Севере Левобережья. Таким образом, на рубеже февраля и марта атмосферные процессы пойдут в сторону теплой погоды и начала метеорологической весны.

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