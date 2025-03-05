Еще немного и Киев снимет зимние куртки. Какой будет температура и когда ветры покинут город

Скоро в Киев придет потепление до +17 градусов

В Киеве ожидается значительное потепление на протяжении 5-7 марта. А сильные ветры, по словам синоптиков, должны завершиться ближе к концу рабочей недели.

Самым теплым днем среди них предполагается пятница, когда температура днем будет держаться на уровне +17 градусов, а сила ветров не превысит умеренных 6 м/с. Такой прогноз дали в Meteofor.

В среду, 5 марта, небо над городом будет в плену облаков. Осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +6 градусов. Сила ветра в этот день вырастет из свежих 9-10 м/с до сильных 11 м/с.

Следующий день, 6 марта, будет ясным. Днем температура вырастет до +17 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Порывы ветра в этот день будут еще сильнее – свежие-сильные 9-12 м/с.

Однако в пятницу, 7 марта, ветры утихнут. Облачности и осадков в этот день не предвидится. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +17 градусов, а в ночное — +6 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Прогноз дала синоптик Наталья Диденко.