Звездный дождь из больше не существующего созвездия: ночью в пятницу на небе можно увидеть первые падающие звезды 2025

Квадрантиды — один из трех мощнейших метеорных потоков в году

Большинство метеорных потоков получили названия от созвездий, из которых они, кажется, "улетают" на ночном небе. Однако Квадрантиды имеют уникальную историю. Они названы в честь созвездия Стенного Квадранта (лат. Quadrans Muralis). Его больше не считают отдельным созвездием и разнесли звезды в соседние скопления.

Этот метеорный поток характеризуется отсутствием длинных хвостов, но часто имеет яркие "головы", похожие на огненные шары. 3 января — пик наблюдения за звездопадом. Во время пика можно наблюдать до 120 метеоров в час.

Что нужно знать о Квадрантидах

Когда Земля вращается вокруг Солнца, она периодически проходит через шлейфы обломков, оставленных кометами или астероидами. Источником Квадрантида является астероид 2003 EH1.

Чем наблюдение будет особенно в январе 2025 года

Лучшее время для наблюдений – перед рассветом, когда луна низко на небе. Пик Квадрантид приходится на пятницу, 3 января. В эту ночь с тонким полумесяцем, что будет освещено всего на 11%. Это облегчит отслеживание метеоров. Квадрантиды можно увидеть до 16 января.

После Квадрантида следующий пик метеорного дождя – Лириды, которые можно будет увидеть в середине апреля. Однако следующий столь мощный метеорный поток – Персеиды в августе.

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