Звездный дождь из больше не существующего созвездия: ночью в пятницу на небе можно увидеть первые падающие звезды 2025
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Квадрантиды — один из трех мощнейших метеорных потоков в году
Большинство метеорных потоков получили названия от созвездий, из которых они, кажется, "улетают" на ночном небе. Однако Квадрантиды имеют уникальную историю. Они названы в честь созвездия Стенного Квадранта (лат. Quadrans Muralis). Его больше не считают отдельным созвездием и разнесли звезды в соседние скопления.
Этот метеорный поток характеризуется отсутствием длинных хвостов, но часто имеет яркие "головы", похожие на огненные шары. 3 января — пик наблюдения за звездопадом. Во время пика можно наблюдать до 120 метеоров в час.
Что нужно знать о Квадрантидах
Когда Земля вращается вокруг Солнца, она периодически проходит через шлейфы обломков, оставленных кометами или астероидами. Источником Квадрантида является астероид 2003 EH1.
Чем наблюдение будет особенно в январе 2025 года
Лучшее время для наблюдений – перед рассветом, когда луна низко на небе. Пик Квадрантид приходится на пятницу, 3 января. В эту ночь с тонким полумесяцем, что будет освещено всего на 11%. Это облегчит отслеживание метеоров. Квадрантиды можно увидеть до 16 января.
После Квадрантида следующий пик метеорного дождя – Лириды, которые можно будет увидеть в середине апреля. Однако следующий столь мощный метеорный поток – Персеиды в августе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие астрономические явления также можно увидеть на небе в январе. Венера, Сатурн и Луна найдут чем порадовать ценителей астрономии.