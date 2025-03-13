Компания Маска не забрала астронавтов с МКС: в чем причина (фото, видео)

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс уже девять месяцев не могут вернуться на Землю, и их ожидание может затянуться еще больше. Запуск отложили по меньшей мере в сутки

Запуск миссии Crew-10 был отложен. Она должна была заменить на МКС астронавтов, которых отправили в космос еще в прошлом году. Новые члены экипажа уже сидели наготове в капсуле, однако за 45 минут до старта миссию перенесли.

Об этом сообщили в NASA. Причина отмены запуска – техническая проблема с гидравлической системой ракеты Falcon от SpaceX на стартовой площадке. Заметим, что в составе экипажа Crew-10 – два астронавта NASA, а также представители Японии и России.

Уилмор и Уильямс остаются на орбите с июня 2024 года. Их миссия должна была длиться всего восемь дней, но из-за проблем с техникой они задержались там на месяце.

Астронавты в космосе уже 9 месяцев

Если попытка запуска Crew-10 13 марта удастся, предыдущая команда должна вернуться на Землю примерно 17 марта. Новая команда будет заниматься МКС тестами огнестойкости новых космических материалов, изучением влияния микрогравитации на организм человека и другими научными исследованиями.

Интересно, что Илон Маск, основатель SpaceX, и действующий президент США Дональд Трамп активно критиковали предыдущего президента Джо Байдена и его команду из-за того, что астронавты так долго остаются за пределами Земли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что через 5 лет, именно компания Маска должна уничтожить МКС. Планируется, что станцию столкнут с орбиты и она упадет в Тихий океан.