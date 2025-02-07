Мусором засыпали сектор возле захоронений военных в Житомирской области (фото)

"Это такая благодарность Героям?" — говорят коммунальщики

В Коростене неизвестные выбросили мусор на кладбище, прямо у военных захоронений. На территории городского кладбища близ сектора, где похоронены Герои, обнаружили стихийную свалку мусора.

Об этом 7 февраля сообщило местное Коммунальное производственно-хозяйственное предприятие на своей Facebook-странице. "Позор жителям! Это такая благодарность нашим защитникам?", — говорится в сообщении.

По словам начальника коммунального предприятия Леонида Якубовского, мусор появился вечером 6 февраля между 18:00 и 19:00. Работники предприятия обнаружили свалку утром на следующий день и сразу начали ее уборку, пишет "Общественное".

Коммунальщики отмечают недопустимость такого поведения, особенно вблизи мест захоронения погибших защитников Украины. Установить нарушителей невозможно из-за отсутствия камер видеонаблюдения в этом секторе кладбища.

Якубовский отметил, что во втором полугодии 2025 года планируется установка не менее трех камер видеонаблюдения у военных захоронений. Территория уже оборудована освещением, которое работает синхронно с уличным.

Также "Телеграф" ранее писал о том, что известный реставратор икон портил мемориалы жертвам Холокоста. Он просто фанатиком свастик.