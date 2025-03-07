Пенсионерка из Полтавы превратила свой двор в огромную свалку (видео)

Масштабы проблемы поражают воображение

Жительница Полтавы Татьяна Приходько уже много лет подряд превращает свой двор в огромную свалку. Пенсионерка на протяжении более 20 лет приносит сюда различный хлам, который она находит во время своих вояжей по городским мусоркам.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Мусорные кучи здесь растут просто на глазах, а окружающие задыхаются от вони и страдают от нашествия крыс.

Женщина проживает в Полтаве по улице Небесной Сотни в частном доме. Пенсионерка много лет подряд приносит к себе во двор различный хлам, который начинает гнить и источать зловоние.

Несколько лет назад соседи женщины обратились за помощью к местным коммунальщикам и журналистам, которые придали огласке данную историю. Тогда двор женщины с трудом расчистили, а мусор вывезли.

Однако на этом история не закончилась и Татьяна Приходько продолжила вновь упорно собирать новый хлам. Всего за пару лет после генеральной уборки ее двор опять превратился в огромную свалку.

Соседи женщины были вынуждены снова обратиться за помощью к полтавским коммунальщикам и попросить их организовать субботник во дворе пенсионерки. На опубликованных в соцсети кадрах видно, что возле двора женщины собрались люди, а на территории частного дома практически все усеяно мешками и различным мусором.

Как будет проходить уборка двора на этот раз и разрешит ли женщина выбросить все ее "сокровища" — остается лишь догадываться. Стоит отметить, что в прошлый раз пенсионерка яростно сопротивлялась и не хотела отдавать хлам сотрудникам коммунальных служб города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе пенсионерка превратила жилье в свалку и затопила соседей. Когда к ней пришли жильцы многоэтажки, чтобы сообщить об этом, они были в шоке от увиденного.