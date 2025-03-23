Смерть, разрушения и обугленные стены: как выглядит многоэтажка в Киеве после удара России (фоторепортаж)

От квартиры на последнем этаже ничего не осталось

В ходе ночной атаки дронами по Украине в Днепровском районе Киева был поврежден жилой многоэтажный дом. В результате на верхнем этаже начался сильный пожар. Известно, что погибла женщина.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как сейчас выглядит этот дом снаружи и внутри. На предоставленных им кадрах видно, что одна из квартир на последнем этаже буквально выгорела дотла.

Известно, что на крышу этого дома упали обломки сбитого БПЛА, из-за чего начался пожар.

Снаружи поврежден фасад дома. Во множестве квартир выбиты окна, а некоторых вылетели оконные рамы. Часть балконов также были разрушены.

На крыше дома виден след от удара. Он находит прямо над балконом квартиры, которая полностью выгорела.

Так сейчас выглядит дом снаружи:

Что известно об атаке по Киеву

В ночь на 23 марта враг атаковал Киев дронами.

В полиции столицы сообщают, что в результате массированной атаки восемь человек получили различные травмы, еще трое погибли. Среди погибших 5-летний ребенок.

Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы. На местах работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели ГСЧС и следственно-оперативные группы.

В Днепровском районе обломки вражеских дронов попали в дом и упали на нежилое помещение.

В Голосеевском районе обломки рухнули на территорию промзоны.

В Подольском районе обломками вражеского дрона повреждена многоэтажка.

В Шевченковском районе обломками повреждены автомобили граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Печерском районе столицы после налета вражеских БПЛА был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. После атаки сообщалось, что несколько человек получили ранения, среди них беременная женщина. Во время атаки вместе с женой погиб выдающийся украинский нейробиолог Игорь Зима.