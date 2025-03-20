В сети появилось видео стримов с "шахедов" во время атаки на Кропивницкий

Враг снимал с дронов свой налет на город

В сети появилось видео, на котором россияне показывают якобы стрим с ударных беспилотников во время ночной атаки на Кропивницкий. В результате налета пострадали 10 человек.

Упомянутые кадры на своем Telegram-канале разместил журналист Андрей Цаплиенко.

"Оккупанты публикуют якобы стримы из "шахедов" во время ночной атаки на Кропивницкий", – написал он.

На кадрах видно панораму ночного города в огнях, работу противовоздушной обороны и приближающийся к камере многоквартирный дом, который, возможно, и пострадал в результате атаки дронов.

Напомним, взрывы в Кропивницком прозвучали в ночь на четверг, 20 марта — город пережил масштабную атаку беспилотниками. Пострадали люди, разрушена гражданская инфраструктура.

До 8 утра число травмированных возросло до 10 человек. Среди пострадавших от массированной атаки РФ на Кропивницкий — четверо детей.

Также сообщалось, что под огнем были преимущественно жилые микрорайоны, "Укрзалізниця" изменила движение некоторых поездов из-за повреждений железной дороги.