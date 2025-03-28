В Киев вернутся дожди. Испортят ли они настроение на выходных

Погода в конце этой недели в Киеве ожидается облачной, местами мокрой и ветреной, но температура днем не упадет ниже +12 градусов

На протяжении 28-30 марта киевлян ожидают переменная облачность, ветры и местами мелкие дожди. Но синоптики прогнозируют, что дневная температура в конце недели не опустится ниже +12 градусов.

Кроме того, в столице будут бушевать свежие ветры. Их сила будет достигать 10 м/с и они ожидаются в субботу и воскресенье, сообщили в Meteofor.

В пятницу, 28 марта, на небе будут плавать облака, но осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью охладился до +6 градусов. Порывы ветра в эти сутки не превысят умеренных 6 м/с.

На следующий день, 29 марта, погода почти не изменится, хотя в город ворвутся свежие ветры до 10 м/с. Дневная температура составит +14 градусов, а ночная – +4 градуса.

А вот уже в воскресенье, 30 марта, облака будут преобладать и днем и вечером предполагается мелкий дождь. Показатели на термометрах днем зафиксируются около +12 градусов, а ночью — +5 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в обед – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли неожиданностей от погоды в Украине в конце марта.