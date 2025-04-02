Похолодание и дожди скоро покинут Киев. Когда горожанам можно будет снять куртки

В Киеве в эти дни резко изменится погода и вместо дождей и холода будет существенное потепление

Непогоду в Киеве в виде облаков, дождей и прохлады скоро заменит солнце и тепло. Синоптики прогнозируют, что город прогреется до +19 градусов днем.

Однако в ресурсе Meteofor отмечают, что в ближайшие дни еще будут бушевать свежие ветры. Их сила не превысит 9 м/с.

Среда, 2 апреля, будет облачной и мокрой. Дожди, которые начались ночью, продержатся до позднего вечера. В течение второй половины суток ожидаются самые интенсивные осадки. Дневная температура достигнет +10 градусов, а ночью она зафиксировалась около +8 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются днем и вечером – свежие 8 м/с.

Чуть больше, чем половина следующего дня, 3 апреля, будет облачной и мокрой, ведь ночью должны пройти дожди. Вечером небо прояснится. Воздух днем прогреется до +15 градусов, а ночью остынет до +8 градусов. Свежие порывы ветра прогнозируются все сутки – до 9 м/с.

Последний день рабочей недели, 4 апреля, уже будет намного теплее и солнечнее, чем среда. Показатели температуры в дневное время вырастут до +19 градусов, а ночью опустятся до +7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Украине снова ждать возвращения дождей.