В Бородянке открыли новое отделение полиции, построенное на деньги американского миллиардера (фото)

Полицейский офис с укрытием, инклюзивными условиями и автономным питанием построили по международным стандартам

В Бородянке в Киевской области заработало новое отделение полиции №2. Предыдущее здание было разрушено во время полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Восстановление помещения профинансировал фонд американского миллиардера Говарда Баффета. Об этом сообщает "Телеграф".

Новое отделение построено с учетом требований безбарьерности и инклюзивности. В помещении установлены пандусы, лифты, тактильная плитка, таблички шрифтом Брайля.

Открытие нового отделения полиции №2 в Бородянке

В здании обустроены отдельные зоны для гражданских и задержанных, предусмотрен отдельный вход для патрульной полиции. В зоне приема граждан есть место для посетителей с детьми. Возле здания установлена детская площадка с дорожными знаками для обучения правилам дорожного движения.

Детская площадка возле полиции

В секторе Custody Records оборудована комната для задержанных с антивандальной мебелью, комната конфиденциальных свиданий и опознание. В подвальном помещении обустроены укрытия с тремя выходами, спортивным залом, комнатой для полицейских и граждан, а также запасами воды и еды.

Подвальное помещение

Спортзал в отделении полиции

Новое отделение оснащено автономным генератором и вентиляционной системой. На каждом этаже есть санузел для маломобильных групп населения.

Уборная в отделении полиции

Для каждого работника предусмотрено рабочее место с компьютером или планшетом. Также есть конференц-зал с интерактивным оборудованием.

Конференц-зал в помещении полиции

По словам представителей местных властей, открытие отделения рассматривается как часть восстановления инфраструктуры общества после боевых действий.

Портрет Говарда Баффета в отделении полиции №2 в Бородянке

"Для нас, для Киевщины, для Бородянщины и для нас всех — это сверхважное событие — открытие обновленного отделения. Символу безопасности, правопорядка и будущей жизни. Сегодняшнее открытие отделения полиции — это показатель возрождения, восстановления нашей страны", — заявил и.о. главы Киевской областной рады Ярослав Добрянский.

Внешний вид здания в вечернее время

Ранее "Телеграф" писал, что во время удара по Киеву пострадали украинские телеканалы. Значительные разрушения получили здания, где была размещена редакция каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".