В Бородянке открыли новое отделение полиции, построенное на деньги американского миллиардера (фото)
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Полицейский офис с укрытием, инклюзивными условиями и автономным питанием построили по международным стандартам
В Бородянке в Киевской области заработало новое отделение полиции №2. Предыдущее здание было разрушено во время полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Восстановление помещения профинансировал фонд американского миллиардера Говарда Баффета. Об этом сообщает "Телеграф".
Новое отделение построено с учетом требований безбарьерности и инклюзивности. В помещении установлены пандусы, лифты, тактильная плитка, таблички шрифтом Брайля.
В здании обустроены отдельные зоны для гражданских и задержанных, предусмотрен отдельный вход для патрульной полиции. В зоне приема граждан есть место для посетителей с детьми. Возле здания установлена детская площадка с дорожными знаками для обучения правилам дорожного движения.
В секторе Custody Records оборудована комната для задержанных с антивандальной мебелью, комната конфиденциальных свиданий и опознание. В подвальном помещении обустроены укрытия с тремя выходами, спортивным залом, комнатой для полицейских и граждан, а также запасами воды и еды.
Новое отделение оснащено автономным генератором и вентиляционной системой. На каждом этаже есть санузел для маломобильных групп населения.
Для каждого работника предусмотрено рабочее место с компьютером или планшетом. Также есть конференц-зал с интерактивным оборудованием.
По словам представителей местных властей, открытие отделения рассматривается как часть восстановления инфраструктуры общества после боевых действий.
"Для нас, для Киевщины, для Бородянщины и для нас всех — это сверхважное событие — открытие обновленного отделения. Символу безопасности, правопорядка и будущей жизни. Сегодняшнее открытие отделения полиции — это показатель возрождения, восстановления нашей страны", — заявил и.о. главы Киевской областной рады Ярослав Добрянский.
Ранее "Телеграф" писал, что во время удара по Киеву пострадали украинские телеканалы. Значительные разрушения получили здания, где была размещена редакция каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины".