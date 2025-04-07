У Бородянці відкрили нове відділення поліції, збудоване за гроші американського мільярдера (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Поліцейський офіс з укриттям, інклюзивними умовами та автономним живленням збудували за міжнародними стандартами
У Бородянці Київської області запрацювало нове відділення поліції №2. Попередня будівля була зруйнована під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Відновлення приміщення профінансував фонд американського мільярдера Говарда Баффета. Про це повідомляє "Телеграф".
Нове відділення збудоване з урахуванням вимог безбар'єрності та інклюзивності. У приміщенні встановлено пандуси, ліфти, тактильну плитку, таблички шрифтом Брайля.
У будівлі облаштовано окремі зони для цивільних та затриманих, передбачено окремий вхід для патрульної поліції. У зоні прийому громадян є місце для відвідувачів із дітьми. Поруч з будівлею встановлено дитячий майданчик із дорожніми знаками для навчання правилам дорожнього руху.
У секторі Custody Records обладнано кімнату для затриманих з антивандальними меблями, кімнату конфіденційних побачень і впізнання. У підвальному приміщенні облаштовано укриття з трьома виходами, спортивною залою, кімнатою для поліцейських та громадян, а також запасами води та їжі.
Нове відділення оснащено автономним генератором і вентиляційною системою. На кожному поверсі є санвузол для маломобільних груп населення.
Для кожного працівника передбачене робоче місце з комп’ютером або планшетом. Також є конференц-зала з інтерактивним обладнанням.
За словами представників місцевої влади, відкриття відділення розглядається як частина відновлення інфраструктури громади після бойових дій.
"Для нас, для Київщини, для Бородянщини і для нас усіх — це надважлива подія — відкриття оновленого відділення. Символу безпеки, правопорядку і майбутнього життя. Сьогоднішнє відкриття відділення поліції — це показник відродження, відновлення нашої країни", — заявив в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.
Раніше "Телеграф" писав, що під час удару по Києву постраждали українські телеканали. Значні руйнування отримали будівлі, де було розміщено редакцію каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".