У Бородянці відкрили нове відділення поліції, збудоване за гроші американського мільярдера (фото)

Поліцейський офіс з укриттям, інклюзивними умовами та автономним живленням збудували за міжнародними стандартами

У Бородянці Київської області запрацювало нове відділення поліції №2. Попередня будівля була зруйнована під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Відновлення приміщення профінансував фонд американського мільярдера Говарда Баффета. Про це повідомляє "Телеграф".

Нове відділення збудоване з урахуванням вимог безбар'єрності та інклюзивності. У приміщенні встановлено пандуси, ліфти, тактильну плитку, таблички шрифтом Брайля.

Відкриття нового відділення поліції №2 у Бородянці

У будівлі облаштовано окремі зони для цивільних та затриманих, передбачено окремий вхід для патрульної поліції. У зоні прийому громадян є місце для відвідувачів із дітьми. Поруч з будівлею встановлено дитячий майданчик із дорожніми знаками для навчання правилам дорожнього руху.

Дитячий майданчик біля поліції

У секторі Custody Records обладнано кімнату для затриманих з антивандальними меблями, кімнату конфіденційних побачень і впізнання. У підвальному приміщенні облаштовано укриття з трьома виходами, спортивною залою, кімнатою для поліцейських та громадян, а також запасами води та їжі.

Підвальне приміщення

Спортзал у відділенні поліції

Нове відділення оснащено автономним генератором і вентиляційною системою. На кожному поверсі є санвузол для маломобільних груп населення.

Вбиральня у відділенні поліції

Для кожного працівника передбачене робоче місце з комп’ютером або планшетом. Також є конференц-зала з інтерактивним обладнанням.

Конференц-зала у приміщенні поліції

За словами представників місцевої влади, відкриття відділення розглядається як частина відновлення інфраструктури громади після бойових дій.

Портрет Говарда Баффета у відділенні поліції №2 у Бородянці

"Для нас, для Київщини, для Бородянщини і для нас усіх — це надважлива подія — відкриття оновленого відділення. Символу безпеки, правопорядку і майбутнього життя. Сьогоднішнє відкриття відділення поліції — це показник відродження, відновлення нашої країни", — заявив в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

Зовнішний видгляд будівлі у вечірній час

Раніше "Телеграф" писав, що під час удару по Києву постраждали українські телеканали. Значні руйнування отримали будівлі, де було розміщено редакцію каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".