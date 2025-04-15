Новый сезон на Певческом: в столице открывают "Парк Легенд"

Это мир великанов, троллей и магических созданий, которые оживают благодаря ИИ

Уже с 18 апреля на Певческом поле в Киеве состоится открытие тематического проекта сказочных персонажей – "Парка Легенд". Это фантастический мир великанов, троллей и магических созданий, которые оживают благодаря современным технологиям искусственного интеллекта.

Гостей будут ждать анимированные гиганты, вдвое выше человека, достигающие 4 и 5 метров в высоту. Мифические создания будут разговаривать с посетителями и двигаться с помощью аниматроники.

"Этот новый сезон мы открываем невероятным "Парком Легенд" — простором для отдыха, восстановления внутреннего ресурса и светлых эмоций. Мы верим, что это место поможет взрослым и детям хотя бы на миг отвлечься, окунуться в мир фантазии и добрых историй. Этот проект создан с любовью к украинцам и ради поддержания душевного тепла", — говорит организатор выставки, основатель компании UniPark Денис Погорелко.

Для гостей также подготовили зрелищные и интерактивные шоу по выходным; магические фотозоны для Instagram; зоны отдыха и досуга.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или на кассе парка Певческое.

Подробности — в Instagram и Facebook мероприятия.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.

Старт: 18 апреля

Адрес : парк Певческое, ул. Лаврская, 31

Часы работы: 10:00 — 20:00

Стоимость билетов:

Будни: взрослый — 200 грн; детский — 100 грн.

Выходные: взрослый — 250 грн; детский — 150 грн.

Детям до 3-х лет – бесплатно.