Новий сезон на Співочому: у столиці відкривають "Парк Легенд"

Це світ велетнів, тролів і магічних створінь, які оживають завдяки ШІ

Вже з 18 квітня на Співочому полі в Києві відбудеться відкриття тематичного проєкту казкових персонажів — "Парку Легенд". Це фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту.

На гостей чекатимуть анімовані гіганти, удвічі вищі за людину, які досягають 4 та 5 метрів заввишки. Міфічні створіння розмовлятимуть із відвідувачами та рухатимуться за допомогою аніматроніки.

"Цей новий сезон ми відкриваємо неймовірним "Парком Легенд" — простором для перепочинку, відновлення внутрішнього ресурсу та світлих емоцій. Ми віримо, що це місце допоможе дорослим і дітям хоча б на мить відволіктися, зануритися у світ фантазії та добрих історій. Цей проєкт створений з любов’ю до українців і заради підтримки душевного тепла", — каже організатор виставки, засновник компанії UniPark Денис Погорєлко.

Для гостей також підготували видовищні та інтерактивні шоу щовихідних; магічні фотозони для Instagram; зони відпочинку та дозвілля.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або на касі парку Співоче.

Подробиці — в Instagram та Facebook заходу.

Вхід для представників УБД та осіб з інвалідністю I–II групи — безкоштовний.

Старт: 18 квітня

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31

Години роботи: 10:00 — 20:00

Вартість квитків:

Будні:дорослий — 200 грн; дитячий — 100 грн.

Вихідні:дорослий — 250 грн; дитячий — 150 грн.

Дітям до 3-х років — безкоштовно.