На строительстве Подольского моста в Киеве украли более 150 миллионов: детали громкого дела (фото)

Фигуранты искусственно завысили стоимость стройматериалов

На строительстве Подольского моста в Киеве из столичного бюджета разворовали миллионы. К организации "схемы" могут быть причастны действующий и бывший руководители одного из коммунальных предприятий, находящегося в вертикали Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, им удалось задокументировать факты разворовывания бюджета города Киева.

"По материалам дела, фигуранты присвоили не менее 153 млн грн, которые предназначались на строительство Подольского моста через Днепр", — утверждается в сообщении.

Следствие установило, что еще до начала полномасштабной войны фигуранты искусственно завысили стоимость стройматериалов во время строительства моста, а полученную "разницу" распределили между участниками сделки.

"Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз переплатили за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сетей", — говорят в СБУ.

Для сравнения, как свидетельствуют материалы производства, средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 долларов, а фигуранты приобрели ее по 610 долларов за единицу.

"Во время проведения следственных действий обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами совершения преступления", — добавили в СБУ.

Фигурантам уже сообщили о подозрении ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой). Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, а также конфискация имущества.

Для справки: Подольский мостовой переход— комбинированный мостовой переход в Киеве через реку Днепр и рукав Десёнка. Его строительсвто, которое обошлось Украине в десятки миллиардов гривен, является одним из самых масштабных киевских долгостроев.

Фото: Заварзин. Собственная работа, commons.wikimedia.org

Расследование продолжается.

Напомним, как ранее узнал "Телеграф", на 20 января 2025 года судебный иск Киевской городской прокуратуры, в котором она требовала признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр, отозван.