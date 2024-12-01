"Свершилось": в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили с прошлого века (первые видео)

Это один из самых масштабных киевских долгостроев

В Киеве 1 декабря был открыт Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Его возводили более 30 лет.

Мост соединит Русановку с Воскресенкой и Подолом и снизит нагрузку на Северный. Однако пока еще по нему не все смогут ездить, а только общественный транспорт, экстренные службы и военные.

Тем временем в сети уже начали появляться первые видео с моста.

Через мост будет запущен новый автобусный маршрут №111 от Площади Украинских Героев до станции метро "Левобережная". Первые авто уже отправились по этому пути.

В целом, Подольско-Воскресенский мост строят больше 30 лет. Первой частью мостового перехода был Гаванский "горбатый" мост, открытый в 2007 году. Там также нужно достроить эстакады-съезды на улицу Бальзака (Троещина) и на проспект Навои (Воскресенка), а на правом берегу – сообщение с Набережно-Луговой и двухкилометровый тоннель с выходом на улицу Черновола.

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода является одним из самых масштабных киевских долгостроев. А на строительство конструкции всего потрачено более 20 миллиардов гривен.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем планировали обустроить шесть полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на строительстве моста разворовали 36 миллионов гривен, а в июне Киевская прокуратура сообщила, что во время строительства могли разворовать еще 104 миллиона гривен. В августе 2024 года субподрядчик строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве получил подозрение о присвоении шести миллионов гривен.