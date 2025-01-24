У прокуратуры больше нет претензий к стоимости Подольского моста? Что ответили в КГГА

Финансовый конфликт вокруг Подольского моста разрешен?

На 20 января 2025 года судебный иск Киевской городской прокуратуры, в котором она требовала признать недействительным договор генподряда на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр, отозван.

Об этом сообщается в ответе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на информационный запрос издания "Телеграф".

В запросе мы поинтересовались, соглашается ли КГГА с позицией прокуратуры, которая, согласно ее заявлению от 12 декабря 2024 года, подала в суд иск с целью признать недействительным договор генерального подряда на строительство Подольского моста, стоимость которого, по данным прокуроров, за 6 лет выросла вдвое — с 4,3 млрд грн до 8,7 млрд гривен и продолжает расти".

"По результатам обработки сообщаем. По информации КП "Дирекция строительство дорожно-транспортных сооружений г.Киева" (далее – Дирекция) по состоянию на 20.01.2025 Киевской городской прокуратурой г. Киева отозвано исковое заявление о признании недействительным договора генподряда на строительство объекта" Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве", — говорится в ответе КГГА.

В КГГА также прокомментировали вопросы, относящиеся к отсутствию на Подольском мосту обустроенной инфраструктуры для маломобильных граждан и велосипедных дорожек.

"Отмечаем, что проектом строительства мостового перехода в дальнейшем предусмотрено устройство велосипедных дорожек, пешеходных зон, тротуаров, лифтов, пандусов, лестниц, в местах пересечения тротуара с проезжей частью дороги – снижение бордюров и укладка тактильной плитки для людей с недостатками зрения и т.п. Указанные мероприятия будут реализованы в ходе дальнейшего строительства объекта", — подчеркнули в Транспортном департаменте КГГА.

Напомним, как писал "Телеграф", в прошлом году киевские городские власти отличились целым рядом громких строительных скандалов. Часть из них касалась транспортной инфраструктуры, в том числе строительства и обустройства мостов в Киеве. Подробнее об этом читайте в материале "Как тебя не любить: какими строительными скандалами запомнились киевские власти в 2024 году".