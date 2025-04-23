Температура в Киеве упадет и начнутся дожди. Когда именно ждать

В течение среды-пятницы в Киеве ожидаются небольшие изменения в погоде

Погода в Киеве больше похожа на летнюю, чем на весеннюю. В ближайшие дни синоптики прогнозируют незначительный спад температуры, а также местами облачность и дожди.

Кроме того, в течение вечера четверга ожидаются сильнейшие порывы ветра среди этих дней. Об этом сообщили в Meteofor.

Среда, 23 апреля, прогнозируется солнечной и по-летнему жаркой. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +13 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

Уже в четверг, 24 апреля, на небе иногда будут плавать облака, но дождя точно не ожидается. Температура в дневное время также будет держаться около +27 градусов, а ночью — +14 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются в течение вечера — свежие 8 м/с.

Пятница, 25 апреля, порадует киевлян легкой прохладой. Переменная облачность прогнозируется на протяжении всех суток. Днем ожидаются мелкие дожди. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +23 градусов, а ночью упадут до +13 градусов. В течение дня ветер не увеличит свою силу более умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину мчатся сильные заморозки. Синоптики дали прогноз, где они будут наиболее существенными.