Останній дзвоник — 30 травня, а що далі? Коли в Києві будуть канікули
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Для учнів 1-10 класів навчання фактично триватиме до кінця червня, але в спрощеному форматі
Навчання в школах Києва активно йде до завершення. Освітній процес триватиме до кінця червня, але в адаптованому форматі, який включає індивідуальні заняття, літні курси та заходи з безпеки.
Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у школах пролунає 30 травня.
Для учнів 11-х класів в останній місяць весни буде запропоновано гнучкі моделі навчання, які враховують складні умови воєнного стану. Замість звичайних уроків випускники працюватимуть у менших групах або індивідуально, щоб краще підготуватися з профільних предметів.
Що буде після останнього дзвоника
З 31 травня по 30 червня в школах триватимуть:
- компенсаторні заняття – для подолання навчальних прогалин;
- психологічна адаптація – допомога учням повернутись до стабільного навчання;
- літні освітні активності – мовні клуби, творчі курси, навчання з предмета "Захист України", тренінги з безпеки, тактичної медицини, мінної та кібербезпеки.
Це означає, що для учнів 1-10 класів навчання фактично триватиме до кінця червня, але в менш інтенсивному форматі. Такі заняття не є обов’язковими в класичному сенсі, але вони важливі для підтримки знань та навичок.
"Попри всі труднощі воєнного часу, заклади освіти лишаються острівцем безпеки не лише для дітей, а й для всієї громади міста. Завдяки зусиллям київських педагогів навчання триває, а діти мають змогу розвиватися й планувати майбутнє", – додав Валентин Мондриївський.
Видача свідоцтв і канікули
Офіційне завершення навчального процесу та початок повноцінних літніх канікул для більшості школярів очікується з 1 липня. До цього часу триватиме робота шкіл, зокрема й видача документів:
- свідоцтва про початкову освіту – з 2 по 6 червня;
- свідоцтва про базову середню освіту – з 11 по 14 червня;
- атестати про повну середню освіту (11 клас) – з 18 по 21 червня.
Під час червневого періоду також рекомендовано використовувати інноваційні методи навчання: інтерактивні книжки, VR-окуляри, STEM-лабораторії, освітнє радіо тощо.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що соцмережі заполонила тривожна новина: начебто українським школярам скоротили літні канікули з трьох місяців до двох. Це викликало занепокоєння серед батьків, адже вони побоюються, що діти матимуть менше часу для повноцінного відпочинку. Ми з’ясували всі деталі.