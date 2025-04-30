Останній дзвоник — 30 травня, а що далі? Коли в Києві будуть канікули

Для учнів 1-10 класів навчання фактично триватиме до кінця червня, але в спрощеному форматі

Навчання в школах Києва активно йде до завершення. Освітній процес триватиме до кінця червня, але в адаптованому форматі, який включає індивідуальні заняття, літні курси та заходи з безпеки.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у школах пролунає 30 травня.

Для учнів 11-х класів в останній місяць весни буде запропоновано гнучкі моделі навчання, які враховують складні умови воєнного стану. Замість звичайних уроків випускники працюватимуть у менших групах або індивідуально, щоб краще підготуватися з профільних предметів.

Що буде після останнього дзвоника

З 31 травня по 30 червня в школах триватимуть:

компенсаторні заняття – для подолання навчальних прогалин;

– для подолання навчальних прогалин; психологічна адаптація – допомога учням повернутись до стабільного навчання;

– допомога учням повернутись до стабільного навчання; літні освітні активності – мовні клуби, творчі курси, навчання з предмета "Захист України", тренінги з безпеки, тактичної медицини, мінної та кібербезпеки.

Це означає, що для учнів 1-10 класів навчання фактично триватиме до кінця червня, але в менш інтенсивному форматі. Такі заняття не є обов’язковими в класичному сенсі, але вони важливі для підтримки знань та навичок.

"Попри всі труднощі воєнного часу, заклади освіти лишаються острівцем безпеки не лише для дітей, а й для всієї громади міста. Завдяки зусиллям київських педагогів навчання триває, а діти мають змогу розвиватися й планувати майбутнє", – додав Валентин Мондриївський.

Видача свідоцтв і канікули

Офіційне завершення навчального процесу та початок повноцінних літніх канікул для більшості школярів очікується з 1 липня. До цього часу триватиме робота шкіл, зокрема й видача документів:

свідоцтва про початкову освіту – з 2 по 6 червня;

– з 2 по 6 червня; свідоцтва про базову середню освіту – з 11 по 14 червня;

– з 11 по 14 червня; атестати про повну середню освіту (11 клас) – з 18 по 21 червня.

Під час червневого періоду також рекомендовано використовувати інноваційні методи навчання: інтерактивні книжки, VR-окуляри, STEM-лабораторії, освітнє радіо тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що соцмережі заполонила тривожна новина: начебто українським школярам скоротили літні канікули з трьох місяців до двох. Це викликало занепокоєння серед батьків, адже вони побоюються, що діти матимуть менше часу для повноцінного відпочинку. Ми з’ясували всі деталі.