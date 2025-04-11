В Украине разработали новую валюту для школьников: как это будет работать

Это превратит образование из рутины в опыт

Образовательный проект "Мрія" объявил о запуске масштабной геймификации уже в 2025 году. Ее главная цель – сделать обучение не скучной обязанностью, а увлекательной игрой, мотивирующей детей учиться, исследовать и развиваться.

Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, одним из самых интересных нововведений станет внутренняя валюта — "мрійки", за которую учащиеся смогут получать реальные подарки и впечатления.

За что можно будет получить эти баллы

Прежде всего, за систематическое выполнение домашних заданий. Механика будет напоминать streak в Duolingo: учащиеся будут собирать "огоньки" за последовательную активность и настойчивость.

К тому же, на платформе появятся "кмітливки" — короткие ежедневные викторины, адаптированные под возраст ребенка. Темы задач школьники смогут выбирать самостоятельно, ориентируясь на собственные интересы. В бонусном разделе дети будут также зарабатывать мрійки, просматривая познавательные видео и проходя тематические тесты.

Куда их потратить

Собранные баллы можно будет обменивать на приятные и полезные подарки:

билеты в кино;

участие в мастер-классах;

VR-квесты;

онлайн-курсы по программированию, английскому языку или развитию "мягких" навыков.

"Это превращает образование из рутины в опыт. Дети вовлекаются, развиваются и получают за это реальное вознаграждение", — добавил Михаил Федоров.

"Мрія" уже объединила вокруг себя первых партнеров, поддержавших новую инициативу. Среди них — Киевстар ТВ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кино, Замкнутые и другие компании, поверившие в силу современного образования.

Ознакомиться подробно с сайтом можно по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве хотят создать сеть академических лицеев. Речь идет о превращении существующих средних школ в профильные гимназии и лицеи, однако инициатива затронет не все учебные заведения.