В Украине разработали новую валюту для школьников: как это будет работать
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Это превратит образование из рутины в опыт
Образовательный проект "Мрія" объявил о запуске масштабной геймификации уже в 2025 году. Ее главная цель – сделать обучение не скучной обязанностью, а увлекательной игрой, мотивирующей детей учиться, исследовать и развиваться.
Как сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, одним из самых интересных нововведений станет внутренняя валюта — "мрійки", за которую учащиеся смогут получать реальные подарки и впечатления.
За что можно будет получить эти баллы
Прежде всего, за систематическое выполнение домашних заданий. Механика будет напоминать streak в Duolingo: учащиеся будут собирать "огоньки" за последовательную активность и настойчивость.
К тому же, на платформе появятся "кмітливки" — короткие ежедневные викторины, адаптированные под возраст ребенка. Темы задач школьники смогут выбирать самостоятельно, ориентируясь на собственные интересы. В бонусном разделе дети будут также зарабатывать мрійки, просматривая познавательные видео и проходя тематические тесты.
Куда их потратить
Собранные баллы можно будет обменивать на приятные и полезные подарки:
- билеты в кино;
- участие в мастер-классах;
- VR-квесты;
- онлайн-курсы по программированию, английскому языку или развитию "мягких" навыков.
"Это превращает образование из рутины в опыт. Дети вовлекаются, развиваются и получают за это реальное вознаграждение", — добавил Михаил Федоров.
"Мрія" уже объединила вокруг себя первых партнеров, поддержавших новую инициативу. Среди них — Киевстар ТВ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кино, Замкнутые и другие компании, поверившие в силу современного образования.
Ознакомиться подробно с сайтом можно по ссылке.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве хотят создать сеть академических лицеев. Речь идет о превращении существующих средних школ в профильные гимназии и лицеи, однако инициатива затронет не все учебные заведения.