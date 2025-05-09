Оборонная демократия: в Киеве основали Общественно-военное движение

Ветераны, военнослужащие и представители общественности объявили о создании "Общественно-военного движения". Работа ОО будет направлена на объединение военных, ветеранов и гражданских лиц.

В собрании инициативной группы по созданию ОО приняло участие более 100 военных, ветеранов, волонтеров и общественных деятелей со всей Украины. Среди них: представитель ГУР Андрей Юсов, предприниматель и блогер Сергей Дидковский, общественные деятели Юрий Гончаренко (г. Киев) и Андрей Кужель (г. Чернигов), ветеран российско-украинской войны Александр Гингизов (г. Житомир), представитель Совета семей погибших при Министерстве ветеранов Виталий Лабуткин (г. Киев).

Концепцию оборонной демократии, которой придерживается Общественно-военное движение, представил Андрей Юсов. Она предусматривает: сохранение демократических процедур и стандартов в условиях войны, полное восстановление суверенитета Украины в международно признанных границах, противодействие агрессии, привлечение виновных в агрессии к ответственности, укрепление единства между различными слоями общества, поддержку сил обороны и воспитание молодежи в духе национально-патриотических ценностей.

"Украина обречена строить мощную систему безопасности, сделать оборону и защиту страны главным приоритетом не только государства, а и всего общества. На мой взгляд, в этом и состоит главная задача таких организаций и движений, как то, что сейчас было начато", — подчеркнул Андрей Юсов в своем выступлении.

Основные задачи организации направлены на активное противодействие агрессии против Украины, поддержку украинских сил обороны и повышение авторитета военной службы, на то, чтобы участники агрессии получили справедливое наказание, а также на усиление единства между военными, ветеранами и гражданскими гражданами. Об этом сообщил один из инициаторов создания Общественно-военного движения ветеран российско-украинской войны Алексей Ивашин.

В мероприятии принял участие младший сержант Нацгвардии, командир отделения ударных БПЛА 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Юрий Павлишин, рассказавший о текущей ситуации на фронте.

Итогом мероприятия стало принятие Декларации о формировании инициативной группы, в которой определены цели, принципы и направления деятельности новой общественной организации.