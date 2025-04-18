По всей Украине появятся центры нацсопротивления. Что это, зачем нужно и что говорят военные

Руководителями центров и инструкторами будут ветераны

В каждом регионе Украины появятся центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабмин принял постановление, утверждающее порядок создания и функционирования этих центров.

Об этом идет речь на портале Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что руководители центров будут назначаться областными советами по представлению ОВА.

Также в связи с созданием центров подготовки граждан ОВА должны контролировать, проводить мониторинг и оценку деятельности центров с ежеквартальной отчетностью Минобороны. Силы ТРО будут утверждать программу подготовки, руководителями центров и инструкторами будут ветераны. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

Заметим, что центры национального сопротивления (ЦПС) – это подразделения при Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, обучающие гражданское население методам сопротивления оккупантам.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин "Мосе" уже отреагировал на это решение, подчеркнув, что подготовка населения должна стать массовым явлением и сейчас начинает реализовываться.

"На добровольной основе, бесплатно, люди имеют право получить необходимые на сегодняшний день знания и навыки. А еще, подготовка — один из лучших ответов на вопрос о том, что делать с моральным состоянием общества", — говорится в сообщении.

По словам подполковника, один из самых первых подобных центров был открыт в Киевской области собственными силами бригады. В настоящее время курсы этого центра считаются одними из лучших в Украине.

"Очень важно, чтобы они (центры — Ред.) не создавались "на бумаге", а действительно занимались обучением гражданских на высоком уровне. Чтобы привлекали к работе ветеранов с реальным боевым опытом. Областные администрации должны осознать, что такие структуры являются элементами нашей национальной безопасности, поэтому должны быть обеспечены всем необходимым", — говорит Жорин.

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