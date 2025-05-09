Оборонна демократія: у Києві започаткували Громадсько-військовий рух

Ветерани, військовослужбовці та представники громадськості оголосили про створення "Громадсько-військового руху". Робота ГО буде спрямована на об’єднання військових, ветеранів та цивільних громадян.

У зборах ініціативної групи щодо створення ГО взяли участь понад 100 військових, ветеранів, волонтерів та громадських діячів з усієї України. Серед них: представник ГУР Андрій Юсов, підприємець та блогер Сергій Дідковський, громадські діячі Юрій Гончаренко (м. Київ) та Андрій Кужель (м. Чернігів), ветеран російсько-української війни Олександр Гінгізов (м. Житомир), представник Ради родин загиблих при Міністерстві ветеранів Віталій Лабуткін (м. Тернопіль).

Концепцію оборонної демократії, якої дотримується Громадсько-військовий рух, представив Андрій Юсов. Вона передбачає: збереження демократичних процедур та стандартів в умовах війни, повне відновлення суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, протидію агресії, притягнення винних в агресії до відповідальності, зміцнення єдності між різними верствами суспільства, підтримку Сил оборони та виховання молоді в дусі національно-патріотичних цінностей.

"Україна приречена будувати потужну систему безпеки, зробити оборону і захист країни головним пріоритетом не лише держави, а і всього суспільства. На мій погляд, у цьому й полягає головне завдання таких організацій та рухів, як той, що зараз започатковується тут", — наголосив Андрій Юсов у своєму виступі.

Основні завдання організації направлені на активну протидію агресії проти України, підтримку українських Сил оборони та підвищення авторитету військової служби, на те, щоб учасники агресії отримали справедливе покарання, а також на посилення єдності між військовими, ветеранами і цивільними громадянами. Про це повідомив один з ініціаторів створення Громадсько-військового руху ветеран російсько-української війни Олексій Івашин.

У заході взяв участь молодший сержант Нацгвардії, командир відділення ударних БПЛА 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Юрій Павлишин, який розповів про поточну ситуацію на фронті.

Підсумком заходу стало ухвалення Декларації про формування ініціативної групи, у якій визначені цілі, принципи та напрямки діяльності нової громадської організації.