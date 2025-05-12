В Киеве начали регистрацию домашних животных. Сколько стоит услуга

Собак регистрировать обязательно

Стало известно, сколько стоит услуга по регистрации домашних питомцев. С 12 мая владельцы домашних животных могут зарегистрировать своих любимцев во всех Центрах предоставления административных услуг. Регистрация собак является обязательной, а кошек – добровольной.

На сайте киевского ЦНАПа размещена информация о стоимости этой услуги. Согласно опубликованным данным, регистрация животного стоит 210 гривен.

Для оформления регистрации владельцу необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, ветеринарный паспорт животного (при наличии) и документы о чиповке. Следует также заполнить форму №1, которую можно получить непосредственно в ЦНАПе, и предоставить квитанцию об оплате услуги.

Регистрация имеет практическую пользу – она помогает найти животное в случае его исчезновения. Кроме того, город получает точные данные о количестве домашних питомцев, что способствует лучшему планированию инфраструктуры и соблюдению санитарных норм.

После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает удостоверение, подтверждающее право собственности.

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