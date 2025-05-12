Позаботьтесь о своем хвостике. В Киеве началась регистрация животных, какие документы нужны

Это поможет не только владельцам, но и городу

Зарегистрировать домашнее животное можно в Киеве с 12 мая во всех Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Эта услуга будет обязательна для владельцев собак, тогда как регистрация кошек остается добровольной.

"Телеграф" напоминает, что это такое и зачем нужно. Кроме того, рассказываем, какие документы нужно взять для этой процедуры.

Регистрация животных – зачем это нужно

Наличие регистрационных данных помогает найти животное, если оно убежало или потерялось, объясняют в КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Кроме того, городу это дает более точные данные о количестве домашних животных, что позволяет лучше планировать инфраструктуру и соблюдать санитарные нормы.

Необходимые документы для регистрации

Для регистрации домашнего животного владелец должен иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

ветеринарный паспорт животного (если таковой есть);

документы, подтверждающие наличие чиповки.

Чтобы оформить регистрацию, нужно предоставить заполненную форму №1 (ее можно получить прямо в ЦНАПе) и квитанцию об оплате услуги. После этого животному присваивают уникальный номер, а петперент получает удостоверение, подтверждающее право собственности. Относительно стоимости данной услуги на Официальном портале Киева не указывается такая информация. Однако известно, что в 2019 году (более 5 лет назад!) регистрация животных была бесплатной, но владельцы должны были оплатить изготовление жетона — 35 грн за кошек и 45 — за собак.

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