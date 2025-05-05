В Одесской области активизировались дикие кабаны: бродят посреди улиц и пугают прохожих (видео)

Дикие животные вместо отдыхающих – новая реальность курортного поселка

Сергеевка в Одесской области, которая была известным курортом до полномасштабного вторжения, переживает не лучшие времена. Россия разбомбила часть баз и домов, а на улицах разгуливают дикие кабаны.

Несколько кабанов бегали по дороге, едва не создавая аварийные ситуации, прогуливались по дорожкам санаториев и даже принимали ванну. Их появление немного испугало очевидцев. Животные не были агрессивными, а отдыхали в свое удовольствие.

Дикие животные часто убираются в города в поисках пищи. Иногда они были агрессивными в большинстве случаев, когда люди подходили слишком близко. Кабанов фиксировали даже в областных центрах, в частности, Луцке и Харькове.

Главное – не провоцировать

Если вы встретили диких кабанов или других потенциально опасных животных, соблюдайте следующие правила:

не подходите к ним близко;

не пытайтесь их кормить;

спокойно и без резких движений отойдите на безопасное расстояние.

В Украине действует мораторий на охоту, который прекращался только зимой 2024-2025 годов. В Украинском обществе охотников и рыболовов сообщили, что численность дикого кабана уже превысила довоенную более чем на 46% и достигла 44 тыс. особей, а количество случаев африканской чумы свиней увеличилось на 880%. Поэтому часть областей и разрешила ограниченный отстрел.

Где в Украине охотились на диких кабанов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине на Одесщине активизировались ядовитые сколопендры. Их укус может быть очень неприятным.