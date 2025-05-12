У Києві розпочали реєстрацію домашніх тварин. Скільки коштує послуга

Собак реєструвати обов'язково

Стало відомо, скільки коштує послуга з реєстрації домашніх улюбленців. З 12 травня власники домашніх тварин у Києві можуть зареєструвати своїх улюбленців у всіх Центрах надання адміністративних послуг. Реєстрація собак є обов'язковою, а котів – добровільною.

На сайті київського ЦНАПу розміщена інформація щодо вартості цієї послуги. Згідно з опублікованими даними, реєстрація тварини коштує 210 гривень.

Для оформлення реєстрації власнику необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, ветеринарний паспорт тварини (за наявності) та документи про чипування. Потрібно також заповнити форму №1, яку можна отримати безпосередньо в ЦНАПі, та надати квитанцію про оплату послуги.

Реєстрація має практичну користь – вона допомагає знайти тварину у разі її зникнення. Крім того, місто отримує точні дані про кількість домашніх улюбленців, що сприяє кращому плануванню інфраструктури та дотриманню санітарних норм.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує посвідчення, що підтверджує право власності. Для оплати послуги власники мають перерахувати кошти на рахунок КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" з обов'язковою приміткою "за реєстрацію тварини (собаки або кота)" та зазначенням ПІБ власника.

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